Pipi tuli jälle rahva ette

Täpselt 20 aastat tagasi esietendus Rakvere teatris lavastus „Pipi Pikksukk”. Nüüd on aga palju aega möödunud ja uued lapsed peale kasvanud, kes tahaksid samuti kohtuda päris oma Pipiga. Pipi on ikka Pipi – tal on punased patsid, ta on uskumatult tugev ning tagurpidi naljalugusid jätkub tal kõigile.