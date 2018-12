Lääne-Virumaal otsitakse 49 päkapikku

Triin Lumi, SEB Heategevusfondi tegevjuht selgitab: “Iga jõulusoov on eriline ja selle taga on omaette lugu. Teeme lapsele parima kingituse siis, kui paneme tähele tema soove ja mõistame nende soovide taga olevaid tegelikke vajadusi. Lapsed on oma kirjades lahti mõtestanud, miks just see kink talle oluline on. Olgu sooviks kõrvaklapid, mis aitavad aeg-ajalt omaette olla või tõukeratas, mis kiirendab teed koolist trenni või äratuskell, mis aitab koolipäeval õigel ajal ärgata – igal soovil on kindel mõte ja põhjendus.“