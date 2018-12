Kui toimetuse auto kohale jõudis, polnud sündmuskohal ei politseid ega kiirabi. Inimeste jutust võis aru saada, et kiirabi oodatakse juba pikemat aega. Üks mees teadis, et kõige lähem vaba kiirabi oli Väike-Maarjas ja seepärast abi viibib.

Et esialgse info kohaselt oli tegemist olnud liiklusõnnetusega, võttis toimetus ühendust häirekeskusega. Vestluses päästekorraldaja ja sündmuskohal olevate inimestega selgus aga, et teade liiklusõnnetusest ei pidanud paika. Helistamisest oli vist siiski kasu, sest kaks minutit pärast seda saabus sündmuskohale peale kiirabi veel kolm politseisõidukit.

Viga saanud lapse viis kiirabi haiglasse. Rakvere haigla peaarst Sirje Kiisküla viitas uuenenud seadustele ja ütles, et ei tohi patsientide kohta mingit infot avaldada. "Isegi seda, kas on haiglas või ei ole," lisas Kiisküla.

Rakvere põhikooli direktor Lea Pilme ütles, et laps kukkus kaaslastega muruplatsil mängides. Koolijuhi sõnul polnud ta veel jõudnud lastega rääkida ega teadnud õnnetuse üksikasju. Küsimusele teeoludest kooli ümber, vastas Pilme, et majahoidja teeb väga korralikult libedusetõrjet. Küll aga, nagu enamikus kohtades, ei tehta libedusetõrjet muruplatsil.

Rakvere abilinnapea Triin Varek ütles, et need juhtumid, kus lapsed koolide juures libeduse tõttu viga saavad, on harvad. Samas avaldas abilinnapea arvamust, et kui õppeasutusel on teada laste lemmikkohad, võiks ka seal libedusetõrjet teha. Varek tõi näite nõukaajast, mil lastel kästi vahetunnis jalutada, joosta ei tohtinud. Nüüd pigem kutsutakse üles aktiivsele tegevusele ehk jooksmisele on antud roheline tuli.