"Kodutunne" aitab ema ja sügava puudega last

Kahekümne aasta eest tuli Ilonal teha raske otsus – kas loobuda sünnitraumaga lapsest või muuta kardinaalselt oma elu. Ta valis viimase. Tütar ei kõnni ega räägi siiani. See aga tähendab, et ühtegi püsivat töökohta naine endale lubada ei saa ja on täiskohaga hooldaja.

Vabadel hetkedel koob Ilona ilusaid vaipu ja aitab teisi ning kogukonna soe tänutunne on tajutav. Mure on Ilonal pesuruumiga, kus saaks liikumispuudega last pesta, sest pensionist ega töötu abirahast ei jätku, et vannituba omal jõul korda teha. "Ma ikka vahel naeran, et mul oli tänavu aasta palgatõus. Vanas vallas sain ma 25,57 eurot, nüüd ma saan 35 eurot," suudab Ilona veel ka oma olukorra üle nalja visata. "Kodutunde" tiim võtab endale ülesande ehitada korterisse lapse erivajadusi arvestades moodne vannituba.