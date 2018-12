Detsembris jõuavad kasutusse esimesed uued ID-kaardid  

Kuna uue kaardi kiibil on palju uusi tehnilisi nüansse, on e-teenuste ja -süsteemide omanikel tulnud enda süsteeme oluliselt arendada. "Tänane seis on võrreldes paari nädala tagusega palju parem. Kõige enam kasutatavad e-teenused on sellest või järgmisest nädalast valmis uut kaarti toetama, samuti on arendustega valmis suuremate riigiasutuste infosüsteemid," toonitas riigi infosüsteemi ameti elektroonilise identiteedi valdkonna juht Margus Arm.

Kirch rõhutas, et inimesed hoiaksid digitaalseks isikutuvastuseks vajalikke PIN-koode kindlas kohas ja jätaksid alles dokumendiga koos väljastatava PIN-ümbriku. "Iga kuu vajab pea 4000 inimest uusi ID-kaardi PIN-koode, sest on need kas unustanud või kaotanud. Arvestades, et aasta alguses on ees valimised ja tuludeklaratsioonide esitamise periood, tasub juba praegu üle kontrollida, kas e-teenuste kasutamiseks vajalikud koodid on olemas," ütles ta.