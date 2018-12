Libaürituse kutse meelitab Kroonikeskuse kuuske ümber lükkama

Unustage ära ostukeskuse dekoratiivse muna postamendilt liigutamine, üheskoos mata eksami üle laskmine või avalikule sünnipäevale kogunemine. See on juba minevik. Rakvere neidude poolt tehtud aktsioonikutse pajatab sellest, et 25. detsembril kell 20.10 plaanitakse ümber lükata Rakvere Kroonikeskuse kuusk. Ilmselt seda ei juhtu ja kuusk jääb oma kohale, varem on sotsiaalmeedias kutsutud muu hulgas üheskoos Rakvere tarvaga Soome ratsutama.