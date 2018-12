Täna tuleb arvestada liikluspiirangutega

Täna algavad Lääne-Virumaal mõned liikluspiirangud. Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel Taaravainu külas (km 172,8–173,6) tehakse valgustuse hooldetöid ning Kadrina–Viitna maanteel (km 0,0–5,0) on seoses filmivõtetega kehtestatud lühiajalised liikluspiirangud kell 7.30–14.00. Liiklus suletakse lühiajaliselt (kuni 5 minutit).

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt märjad või soolamärjad, niisked või soolaniisked. Kohati sajab lund või vihma.

Teetemperatuurid on enamasti kergelt miinuses. Loode-, Lääne- ja Edela-Eestis kohati nullilähedased või plusspoolel. Teedel võib sadanud lume tõttu olla jäiseid või härmas lõike.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab ka päeval vähest lund, lörtsi ja vihma. Saju tõenäosus on suurem põhjarannikul. Õhutemperatuur on -2..+2°C. Teedel on kiilasjää oht.