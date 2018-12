Sinimustvalge lipu heiskamisest riigilipuna möödub 100 aastat

"Heiskame sinimustvalge torni tippu uhkusega südames, tundes rõõmu, et meie riik on vaba ja demokraatlik. Usume ja loodame, et see kestab aegade lõpuni," ütles Nestor. "Sinine põhjamaise taeva värv annab meile usu helgesse tulevikku, must meenutab meie rahva minevikku ja mullapinda ning valge juhatab teed meie rahva vaimuvalguse poole."