Kahe Rakvere haiglas viibinud inimese lood on nukrad. Inetuste pundart harutada on aga keeruline. Ühelt poolt väidavad patsiendid ja nende lähedased, et haige kogeb hoolimatust ja üksijäetust. Teisalt ütlevad haigla juhid, et kõik pole sugugi nii mustvalge, kuid konkreetsetest haiguslugudest nad andmekaitseseaduse tõttu rääkida ei saa.