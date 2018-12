FOTO: Fotokaamera Canon Eos 60d On As Uhinenud Ajalehed Marko Saarm/Sakala

Pürotehnika müük on alanud ja mured platsis. Pilt on illustratiivne.

Täna õhtul kell 19.20 said päästjad väljakutse Koidula tänava kortermajja. Murelik elanik teatas, et trepikoda on tossu täis.