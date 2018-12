Kunda ettevõte püüab keskkonnasõbra tiitlit

Keskkonnasõbraliku protsessi kategoorias on nominente kolm, nende hulgas Kunda Nordic Tsement AS.

Keskkonnatunnustuste konkursil on traditsiooniliselt olnud kandidaadid, kes on silma paistnud oma keskkonnasõbraliku käitumise ja loodust hoidvate projektidega. Ka tänavuste kandidaatide seas on nii keskkonnateadlikkust suurendavaid kui ka otseselt keskkonnahoiule suunatud projekte ja ettevõtteid.

"Suur rõõm on näha, et konkursile on esitatud nii palju põnevaid ja omanäolisi kandidaate. Neil kõigil on olnud aga sarnane eesmärk – aidata hoida ja kaitsta meie keskkonda. Usun, et nad kõik on oma märkimisväärse panuse selleks ka andnud ja väärivad tunnustamist. Aasta keskkonnateo ja keskkonnasõbraliku ettevõtte võitjaid saab olla aga vaid üks, mistõttu kutsungi kõiki üles oma lemmikule poolthäält andma," kutsus keskkonnaminister Siim Kiisler rahvahääletusel osalema.