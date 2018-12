Meie Nacho tunnistati parimaks politseikoeraks

Raul ja Nacho on koos üles leidnud ning kinni pidanud mitu kurjategijat, samuti aidanud leida eksinud inimesi. Ka on Raul ja Nacho teinud tööd koos sõjaväepolitseiga, avastades mitmeid leide sõjaväeosades. Koostöös keskkonnainspektsiooniga on teenistuskoera abiga leitud röövpüüdjaid ja asitõendeid.

"Koerateenistuse organiseerimine on rahaliselt kallis ja keeruline. Teenistuskoer on nii töövahend kui paljudel juhtudel ka erivahend, mille kasutamine on seadusega reguleeritud, ent samas on ta ka asi, mida saab osta, müüa ja maha kanda. Ning lõpuks on ta armastatud pereliige ja lemmikloom, kes teenistusest lahkudes jääb koerajuhi juurde oma elupäevade lõpuni," selgitas Pajusoo. "Sellise küllaltki keeruka ameti valinud inimesi ning nende teenistuskoeri tuleb igal juhul tunnustada, et sära silmades ei kustuks ja et ka tulevikus oleks ametnikke, kes soovivad enda kõrvale teenistuskoera appi," lisas ta.