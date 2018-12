Kaval riiul juhatab lapsi raamatute juurde

Mika Keräneni loomingu põhjal endale Rampsu nime saanud lugemiskeskused valmisid Eesti kunstiakadeemia kursusetöö raames disainerite Ellen Rannametsa ja Liina Kurvitsa käe all. Projekt viidi ellu taaraautomaatidel oleva kultuurinupu annetuste abil.

Uhtna raamatukogu direktor Inge Pikkoja ütles, et vahva keskus hakkab lastele pakkuma head lastekirjandust ja peale raamatusoovituste käivad lugemisprogrammiga kaasas lõbusad lugemisisu tekitavad mängud. Septembrikuust detsembrini said Uhtna lapsed mängida jõulubingot, uuel aastal alustatakse lugemispasside täitmist. “See on üks põnev riiul,” kinnitas Inge Pikkoja.