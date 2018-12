Sotside esinumber Lääne-Virumaal on Indrek Saar

SDE piirkonna esimees Indrek Saar ütles, et sotsiaaldemokraadid on nendeks valimisteks kokku saanud väga hea nimekirja. "Selle tugevuseks on kodukandi inimesed, kellest igaühel on oma erisugune elukogemus. Nimekiri tervikuna on hea peegeldus meie maakonnast, aga tegelikult ka kogu riigist, mis on kultuuriliselt rikas ja omanäoline. Et nii jääks ja meie keel ning kultuur kestaksid ja areneksid, tuleb meil iga päev töötada seda tagava avatud ja sõbraliku ühiskonna nimel," sõnas Saar. Ta lisas: "Nimekiri kõneleb ka meie teise eesmärgi puhul iseenda eest – järgi tuleb aidata neid, kel pole elus alati libedalt läinud. Iga inimene on oluline," märkis Indrek Saar.