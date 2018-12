Virumaa Teataja endine peatoimetaja Aarne Mäe kandideerib EKRE nimekirjas riigikokku

"Kandideerin EKRE ridades, sest see on kõige eestimeelsem erakond. Näen, et ühiskonnas on tekkinud teine ärkamine ja siin ei saa kõrvalvaatajaks jääda. Ma ei häbene olla eestlane ja tahan, et rahvusriik säiliks sellisena, millisena me seda kolmkümmend aastat tagasi ette kujutasime."