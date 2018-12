Vallamaja asukoht jätab Haljala elanikud külmaks

Haljala vallavanem Leo Aadel ütles tulemust kommenteerides, et kui ta esialgu isegi rõõmustas osalusprotsendi üle, siis põhjalikumalt järele mõeldes ei ole tal põhjust rõõmustamiseks. "17 protsenti võiks pädeda siis, kui see peegeldaks jaoskondades hääle andnute arvu. Aga et oli ka elektrooniline hääletamisvõimalus kodulehe kaudu, mis võtab maksimaalselt ühe minuti aega, siis ma olen pettunud," tunnistas vallajuht. Nördimuseks on Aadli sõnul põhjust seda enam, et elektrooniliselt sai hääletada koguni seitse päeva.