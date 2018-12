So-La-Re laulis Peterburis võistu jõululaule

Kooristuudio So-La-Re lastekoor saavutas dirigent Elo Üleoja juhatusel jõululaulude konkursil esimese kategooria laureaaditiitli ning So-La-Re noortekoor pälvis dirigent Keio Soomelti käe all kolmanda kategooria laureaaditiitli ja eripreemia ukraina rahvalaulu "Carol of the Bells" parima esituse eest. Mõlemad koorid said võimaluse esineda festivali galakontserdil Püha Iisaku katedraalis.