Ida prefektuuri politseinikud pidasid kinni 12 tänavadiilerit

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rainet Juuse sõnul tõid reidid ilmekalt esile probleemi, milleks on alaealiste seotus narkootikumide ostmise ja müümisega. "Pidasime kinni kaks alaealist noormeest, kes tegelesid narkootikumide edasimüümisega," sõnas Juuse ja lisas, et see viitab ühiskonnas nõrgale kohale. "Narkootikumide müümine ja tarvitamine ei tohi olla noore inimese jaoks raha teenimise viis ega vaba aja veetmise võimalus," jätkas Juuse. "Need on keelatud ainete nimekirjas, et säästa inimeste tervist ja elusid."

Politseinikud kontrollisid ka 17 narkootikume ostma tulnud inimest, kellest 13 olid narkojoobes, neist omakorda kaks alaealised.

Politsei tegevus oli kavandatud kolmele õhtule. Lisaks Rakverele ja Tapale korraldati reidid Narvas, Sillamäel, Jõhvis ja Kohtla-Järvel.

Juuse sõnul oli eesmärgiks tõkestada just tänavadiilerite tegevust. "Kuritegelikus ahelas on nad nii-öelda viimane lüli, aga just nende kaudu jõuavad need ohtlikud ained tänavatele ja inimesteni," selgitas Juuse. "Piltlikult öeldes tahtsime tänavad enne pühi ainetest puhtamaks teha ja seda turgu veidi raputada. See meil ka õnnestus."

Viru ringkonnaprokuratuur taotles kohtus kahe mehe vahistamist. Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Sergei Listovi sõnul rahuldas Viru maakohus prokuratuuri taotlused ja võttis mehed vahi alla. Mõlemad kahtlustatavad peeti kinni Kohtla-Järve linnas. "Kokku saadi läbiotsimiste käigus kätte ligi 1000 minigripp kotti rohelise taimse ainega, mille kohta on alust arvata, et tegemist on kanepiga. Kõik see ilmselgelt viitab edasimüümisele, mida kahtlustatavad ka tunnistasid."

Tänavatelt võeti ära kanepit, hašišit, kokaiini ja fentanüüli, lisaks 5500 eurot kuritegelikul teel saadud raha.