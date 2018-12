Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetust küsida

"Juba toetuse saanud isikutele kannab KIK tulumaksu tagasi veel 2018. aasta jooksul. Samuti tühistab KIK juba deklareeritud tulu maksu- ja tolliametis toetuse saanud isikutel, see tähendab, et seda toetust ei arvestata enam saadud tulu hulka. KIK ei maksa tulumaksu tagasi neile, kes volitasid veeettevõtjat taotlust esitama. Sellisel juhul kannab KIK tulumaksu veeettevõtjale, kes teeb tasaarvelduse toetust saanud isikuga."

Eraisikute taotlusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks on tänaseks KIK-ile laekunud 1001 summas 2,8 miljonit eurot. Nendest on positiivse rahastusotsuse saanuid 833 summas 2,33 miljonit eurot. Nüüdseks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toetuse abil liitunud 300 majapidamist ning toetust on välja makstud natuke enam kui 847 000 eurot. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni, kuid mitte hiljem kui 31.12.2020.