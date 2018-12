"Inglite aeg" pühendab loo lihashaigusega Krislinile

Pisikeses ehitusjärgus olevas majas Lääne-Virumaal elavad Villi ja Karin koos pisipoja Markuse ja kahe tütre Kertu ja Krisliniga. Väike Krislin arenes teistest eakaaslastest tunduvalt aeglasemalt, kuid arstid lohutasid noori vanemaid, et Krisliniga ei ole midagi halvasti. Mida aasta edasi, seda enam tundis aga ema süda, et midagi on tema lapsega siiski väga valesti. Kätte jõudis Krislini 12. sünnipäev – päev, mis jääb kõigile igaveseks meelde.

Krislini diagnoosiks määrati üliharuldane neuroloogiline lihashaigus Charcot-Marie-Tooth ehk lihtsamalt CMT, mis vähendab tema liikumis- ja tegevusvõimet järk-järgult. Haigus võibki avalduda alles teismeeas, kui jalalabad hakkavad moonduma ning inimene suudab kõndida vaid varvaste peal, edaspidi üldse mitte. Nüüd peavad vanemad elama teadmisega, et arstide sõnul jääb nende tragi ja tubli tütar kahe aasta pärast voodihaigeks.

Vanemad ei jõudnud oma šokist ülegi saada, kui saatus otsustas jagada perele veel ühe hoobi. Krislini väiksel õel Kertul opereeriti kaheaastaselt näost kasvaja, kuid veidi pärast Krislini lõpliku diagnoosi saamist selgus, et ka Kertul on vähk tagasi tulnud. Seekord vaagnapiirkonda. Viimastel aastatel ei ole Karin ja Villi saanud muud teha, kui lastega haiglas olla, kord Krissuga ja siis jälle Kertuga. Pisike naerusuine Kertu on nüüdseks küll kurjast haigusest välja sipelnud, kuid vanema õega on asjalood aina allamäge veerenud.

Ratastooli jäänud Krislin vajab praegu vanemate abi rohkem kui varem. Ema Karini töö elektroonikuna toob perele veidi suurema sissetuleku, mistõttu on isa otsustanud olla lastega. Päeval, kui Krislin on koolis, teeb isa sealsamas remondimehena tööd ning käib öösel klassiruume koristamas. Krislini, Kertu ja väikese Markuse pere on kannatanud erakordselt valusaid saatuselööke, mille ületamine muutub aina raskemaks.

Meie võimuses ei ole kinkida Krislinile terveks tegevat imeravimit, küll aga saame süstida temasse häid emotsioone ja täita noore neiu unistused. Üheskoos saame aidata kergendada ka vanemate murekoormat, mida tekitab pooleliolev maja. Talumaja on soojustamata, külmade ilmadega on hoones vaid kümme kraadi sooja ja talve elab pere üle ühes väikeses soojemas toas. Pere unistab sellest, et saab kodu korda ja elamiskõlblikuks teha enne, kui haigus Krislini lõplikult voodisse aheldab. Süveneva liikumispuude tõttu vajab laps ka abivahendeid ning regulaarselt tuleb käia füsioteraapias ja Tallinnas arstide juures. Kingime armastusväärsele perele sooja, avara ja mugava kodu, kuhu paistaks päike ka kõige raskematel päevadel.

Krislini lugu saad vaadata SIIT.