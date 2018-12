Ilm läheb vastu jõulupühi üha pakaselisemaks

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Paiguti võib vähest lund sadada. Puhub lõunakaare tuul 2–8 m/s. Külma on 2–7, selgimiste korral kuni 10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2–8 m/s, pärastlõunal tugevneb saartel ja rannikul lõuna- ja kagutuul 4–10, puhanguti 14 m/s. Külma on 1–7 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur 0 kraadi lähedal.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub kagutuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 3–8 kraadi, kohati kuni 12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub kagutuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 2–7, kohati kuni 9 kraadi.