Enamik ajateenijatest pääseb jõulude ajal puhkusele

Kaitseväe väeosades on jõulud korraldatud nii, et enamik ajateenijaid pääseb pühade ajaks puhkusele, väeosades on pühade ajal vähendatud koosseis esmaste vajaduste ja ülesannete täitmiseks, edastas kaitseväe peastaap. Enamikus väeosades saavad jõulude ajal väeosas viibivad ajateenijad puhkusele aastavahetuseks ja vastupidi.