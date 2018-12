Eesti Konservatiivne Rahvaerakond avalikustas riigikogu kandidaadid Lääne-Virumaal

EKRE nimekirja esikandidaat on Lääne-Viru ringkonna esimees ja Rakvere linnavolikogu liige Anti Poolamets. Poolamets on lõpetanud Tartu ülikooli nii juristi kui ka ajaloolasena, ta on olnud õppejõud sisekaitseakadeemias ning on praegu ettevõtja ja õpetaja.

Teisel kohal kandideerib Marti Kuusik, kõrgema majandushariduse ja pikaajalise juhtimiskogemusega Rakvere linnavolikogu liige, kes on aastaid töötanud panganduses, juhtinud Rakvere spordikeskust ning tegutseb praegu kaitsetööstussektoris.

Kolmandal kohal on nimekirjas Lääne-Virumaa teenekamaid ajakirjanikke, hiljuti Virumaa Teataja peatoimetaja kohalt lahkunud Aarne Mäe.

Neljandal kohal kandideerib Kunda kohalikus poliitikas paarkümmend aastat tegev olnud Uno Trumm. Ta on mitme raamatu autor, endine Kunda ühisgümnaasiumi ajalooõpetaja ning praegune SA Virumaa Muuseumid vanemteadur.

Viiendal kohal on ettevõtja ja turundusekspert, Kadrinas õppinud ja kasvanud Tanel Tarkmees.

Kuuendal kohal kandideerib Tapal elav reservkapten Aigar Põder, Soome riigikaitsekõrgkooli hariduse ning pikaajalise kaitseväekogemusega mees, kes on pärast kaitseväes teenitud aastaid olnud ettevõtja.

Nimekirja lõpetab Haljala vallavolikogu liige, teenekas kalandusspetsialist Leo Bergström, kes praegu teenib leiba rannakalurina.

EKRE Lääne-Viru ringkonna esimehe Anti Poolametsa sõnul annab nimekiri valijatele kindlustunde, et nende hääl läheb oma ala asjatundjatele, kes valutavad südant Eesti ja Lääne-Virumaa pärast.

"EKRE on põhiseaduspatriootide partei, kes seisab veendunult rahvusriigi eest ja on valmis võtma riigijuhtimise vastutuse ajal, kui teistel on kompass rikkis. Praegused valitsuserakonnad on valmis alla kirjutama ÜRO rändeleppele, kuigi enamik valijaid on kindlalt selle vastu, ning mängivad aktsiisipoliitikaga jäärapäiselt maha sadu miljoneid nagu riiklikud kasiinosõltlased. Meie suudame pakkuda tugevat rahvuskonservatiivset alternatiivi," rääkis Poolamets.