Metsamehed aitavad lastekodulapsed Eia-filmi vaatama

"Käisime eelmisel talvel grupi raievõistlejatega "Eia Jõulud Tondikakul " filmivõtetel. Üheskoos otsustasime, et annetame oma päevarahad heategevuseks," rääkis algatuse initsiaator Marko Pohlak. "Arutasime, milleks täpsemalt võiks annetust kasutada, ja siis tekkis mõte, et saadaks terve Eesti lastekodulapsed jõulude ajal kinno vaatama sedasama filmi, milles me ise osalesime," jätkas Pohlak.