Maksuvaba tulu soovitakse kätte saada ühekorraga

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul on kasutamata tulumaksuvabastuse summa kasvanud 10 kuuga 116 miljonile eurole. "Küsitlus maksuvaba tulu mittekasutanud inimeste seas näitas, et valdavalt on inimesed oma maksuasjad siiski jõudnud läbi mõelda ning teinud vastavalt oma aastatulule teadliku otsuse maksuvaba tulu kasutamise kohta," ütles Liivamägi.