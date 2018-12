Stardipüstolite kasutamine reguleeritakse seadusega

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõuniku Sven Põierpaasi sõnul on muudatus vajalik, kuna varem ei olnud stardipüstolite kasutus seaduses reguleeritud. "Samas on suurenenud stardipüstolitega seonduvate juhtumite hulk nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Näeme, et nii hoiatus- kui ka signaalrelva puhul peab relva soetamise, omamise ja valdamise vanusepiirang olema 18 aastat. Lisaks relvadele kehtestatavad tehnilised nõuded raskendavad oluliselt nende ebaseaduslikku ümberehitamist,“ lisas Põierpaas.

Relvaseaduses sätestatakse akustilisteks relvadeks ehk vaid paukpaduneid laskvaks relvaks ümber ehitatud tulirelvade nõuded ja kasutamise kord. Akustilisi relvi kasutatakse ajalooliste sündmuste taasetendamisel, näiteks sõjaajaloo festivalid, võidupüha ja iseseisvuspäeva tähistamisel. Kuna akustiline relv näeb välja nagu päris tulirelv ja on ka töökorras, siis hakkavad sellele kehtima samasugused nõuded nagu tulirelvale. "See tähendab seda, et akustilised relvad tuleb samuti politsei registreerida, relvaomanik peab sooritama teooriaeksami ja relv kantakse omaniku relvaloale,“ sõnas Põierpaas.