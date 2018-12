Kuigi peatreener Mehis Täpil oli plaanis võtta nädalavahetusega kolm võidupunkti, oli tulemuseks siiski viis silma. Sellegipoolest tunnistas juhendaja, et on meeskonnaga rahul. “Eks see punkt kadus sinna, et lasime kõikidel meestel mängida. Ütlen, et oleme võrreldes eelmise aastaga päris suure sammu edasi teinud,” rääkis Täpp.