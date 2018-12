Homsest on lubatud minna jalgsi Peipsi järve jääle

Piirivalvurite jääluure andmed näitavad, et keskmiselt on Peipsil jääkate 5–20 sentimeetrit paks, mis tähendab, et jääle minek jalgsi on nüüd juba ohutu. Küll aga tuleb jääkattel liikujatel olla tähelepanelik, sest jääolud järvistul on paiguti üsna ebaühtlased.