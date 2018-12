SA NUKU juhina jätkab Joonas Tartu

"Joonas Tartu valik on tunnustus tema senisele tööle, kus on tasakaalus visionääri tulevikku vaatav pilk ja igapäevase teatritöö edukas juhtimine," kommenteeris otsust nõukogu esimees Hillar Sein. "NUKU viimaste aastate lavastused on nautinud nii publikumenu kui kõrgeid hinnanguid kriitikutelt ja teatri kunstilise kõrgvormi järgi saab hinnata ka juhi tööd."

Teatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul on koostöö Joonasega olnud alati inspireeriv ja moodustunud on tugev meeskond. "On suur väärtus, et teatrijuht on loominguline kaasamõtleja," ütles Rajas. "Samas on väga oluline, et ta oskab hoida majanduslikult selget ja toimivat struktuuri. Oleme saanud teatrisse juurde kutsuda palju noori näitlejaid, lavastajaid, dramaturge ja kunstnikke."