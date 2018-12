Kaks teatrit, neli silma, ühed jõulud

Rakvere teatri jõululugu lastele on klassikaline Pipi (Karolin Jürise) lugu koos kõikvõimalike krutskite ja tempudega. On laulud, on tantsud, on härra Nilsson ning kaabakad Kõva-Karlsson ja Blom.

Pipit tutvustab lapsele hea meelega iga vanem, sest sellelt ausalt ja suure südamega tüdrukult on õppida nii väikestel kui ka suurtel. Pipi on aegumatu, ta on superkangelane: iseseisev väike tüdruk, kes ei karda kedagi ega midagi, kes tõstab hobuse pea kohale ning teeb mängleva kergusega tuule alla nii pättidele kui ka teda lastekodusse viia tahtvatele politseinikele. See meeldib kolmeaastasele teatrivaatajale. Et ronitakse katustel ja lauldakse. Mis veel meeldib? Annika. Miks? Sest tal on ilus seelik ja see lehvib keerutades. Lihtne!