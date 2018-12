Vana mees, kes jõule igatseda ei oska

“Jõule, neid pole ma iialgi pidanud,” tunnistab 75-aastane Lev Zukerman oma Sõmeru kodu aknast välja vaadates. Küünlad põlevad ja sajab laia lund, talvine pööripäev on kohe käes. Jõulupühad on Lev Zukermanile päevade reas nagu kõik teisedki. On küllalt tõenäoline, et pensionärist mees vaatab sel õhtul igavuse peletamiseks televiisorit. Mõte, see tahab ikka rändama minna aegade taha. Iseäranis siis, kui kõlavad kaunid jõululaulud. Ehkki juudi verd mees jõule ei pea, pole tal midagi nende vastu. “Laulud, jah, ei jäta külmaks. Päris mõnus ja ilus muusika,” ütleb ta.