Homme pöörab ilm kohati sulale

Hommikul jõuab saartele ja Loode-Eestisse lume- ja lörtsisadu. Öö hakul puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s, pärast keskööd pöördub edelasse ja lõunasse 2-8, saartel ja rannikul tugevneb 5-11, puhanguti 14 m/s. Külma on 4-9, pikemate selgimiste korral kuni 12 kraadi, hommikuks õhutemperatuur tõuseb.

Peipsi järvel puhub öö hakul nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub edelasse ja puhub 2-8 m/s. Ilm püsib sajuta. Nähtavus on enamasti hea. Külma on 4-7 kraadi.

Päeval on pilves ilm ning lume- ja lörtsisadu laieneb üle Eesti. Võib tuisata. Kohati tuleb sekka ka vihma ning jäiteoht on suur eelkõige Lääne- ja õhtul ka Kesk-Eestis. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus -2 junu +3 kraadi, Ida-Eestis -2 kuni -6 kraadi ning õhtuks tõuseb.