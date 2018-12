Kodutute varjupaigas oli jõuluõhtusöögi eel väga vaikne

Üheksast varjupaigas elavast mehest oli ärkvel vaid üks, Valeria. "Isa pani mulle naisenime jah," sõnas muiates mees, kes veetis aega TV6-st filmi vaadates ja oli üsna vaoshoitud, kuid kõneles siiski, et need on tema esimesed jõulud varjupaigas ja ta loodab, et järgmisteks jõulupühadeks on tal juba oma elamine. Tema kõrval diivanil tukkus üks kaaslane.