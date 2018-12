Südamlik tegu: ametikooli õpilased annetasid müügitulu suurperele

Keskuse külastajatele pakuti ostmiseks keevitaja eriala õpilaste kuusejalgu, tisleri eriala õpilaste postamente, toole, taburette, kapikesi, puidust meisterdatud laste tööriistakomplekte, veinikaste, malelaudu koos malenditega ja ilma, karpe, soola- ja pipratoose, võinuge ja pannilabidaid ning pagar-kondiitri eriala praktikal olevate õpilaste tehtud küpsetisi ja muud söögipoolist. Müügitöö jäi logistiku abi esimese kursuse õpilaste kanda. Samuti oli nende kohustuseks Põhjakeskusega läbirääkimine, et oleks tasuta müügikoht tagatud, ja ülejäänud koostööpartneritega suhtlemine.

Rakvere ametikooli suhtlemise- ja karjääriõpetuse õpetaja Merle Aasna sõnul teeniti ühepäevase müügiga 480 eurot, mis läheb ühe Rakvere ametikooli õpilase, nelja last – kellest üks on erivajadusega – kasvatava ema toetuseks. Aasna ütles, et raha suurperele siiski ei anta, vaid perekonnal lasti selle summa ulatuses esemeid soovida. Pererahvas palus tekke ja patju, Barbie nukku, kõrvaklappe ja StarWarsi Lego-klotse.