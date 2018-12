Lääne-Viru taipoksijad näitasid Mulgimaal tugevat tahet

"Paula võitles vapralt ja alla ei andnud," rääkis treener Villu Nurmoja. Juhendaja lisas, et küsis hoolealuselt võistluse eel korduvalt, kas ta soovib ikka kindlasti ringi minna. "Ta ei loobunud. Vastane oli suhteliselt kogenud ja tugev ning isegi ühe profimatši pidanud, aga seda ma talle ei öelnud."

Nurmoja sõnul üllatas 21-aastane Mägi nii teda ennast kui ka klubi ülejäänud tiimi. "Ta üllatas meid, kuigi on tugevasti arenenud. Kui siin [Rakveres] kohapeal teeb sparringut, siis on natuke ettevaatlik ja väga lööma ei lähe. Umbes nagu "mida ma temast löön, kui on oma tuttav inimene", aga seal [Viljandis] andis päris karmilt vastu," kõneles treener.