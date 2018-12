Aastavahetusel soovitatakse lemmikloomi toas hoida

Midro soovitab viia koduloomad, sh ka ketikoerad, ilutulestiku ajaks tuppa, kuhu on müra vähem kosta. Toas tasub aknad kinni katta, et ei oleks näha häirivaid valgussähvatusi ja panna mängima muusika. Loomulikult on hea, kui loomaga saab keegi tuppa jääda, sest ta tunneb end turvalisemalt, kui inimene on tema kõrval ja teda vajadusel rahustab. Kindlasti ei tohi looma kaasa võtta avalikule üritusele, kus lastakse ka ilutulestikku.