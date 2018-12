Politseil ja päästjatel olid rahulikud jõulupühad

Samuti oli politsei jõuluaegset tööd planeerides valmis selleks, et pühadele eelnevatel päevadel ja pühade lõppedes on maanteedel rohkem liiklust, sest inimesed suunduvad koju või külla. Seetõttu pöörasid korravalvurid liiklusele erilist tähelepanu. Pühade ajal kõrvaldati maakonnas roolist kolm joobes juhti, pühadele eelnenud nädalalõpul viis roolijoodikut.

Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja Jaak Janno kinnitusel möödusid pühad päästjatele samuti rahulikult. Ta meenutas, et eelmiste jõulupühade ajal oli ehk üks väljakutse rohkem. Tänavu said päästjad jõulupühade ajal kolm väljakutset: 23. detsembril kell 15.21 teatati häirekeskusele, et Vinni alevikus Sõpruse tänava kortermajas on trepikoda halli suitsuvinet täis. Päästjad selgitasid sündmuskohal välja, et tegemist oli pliidile järelevalveta jäänud toidu kõrbemisega. Inimesed kannatada ei saanud.