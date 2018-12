Vingugaasiandur päästis Rakkes elu

Päästjad avastasid, et korteris on vingugaas, inimesed evakueeriti. Päästjad kontrollisid ohutust ka kõrvalkorterites, kuid kusagil vingugaasi ega tulekahju ei olnud. Arvatavasti pani inimene liiga vara siibri kinni. Tänu vingugaasiandurile keegi kannatada ei saanud.

Päästeamet tuletab meelde, et alates 1. jaanuarist 2018 on vingugaasiandur kohustuslik sellistes eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Soovitatav on vingugaasiandur paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele muudesse eluruumidesse, kus on küttekolded (nt pliidid, ahjud, kaminad vms), millest võib põlemise käigus eralduda vingugaasi.