Helena Maria Reisner: see on päris šeff värk, kui mind lapsstaariks kutsutakse

Helena, mis on kõige suurem elumuutus sinu jaoks pärast seda filmi?

Ma arvan, et see, kui ma olen nüüd käinud hästi paljudel festivalidel jne, et ma olen sellega nüüd ka arenenud ja ma olen saanud rohkem töid. Kui ma olin väike, siis ma vist tahtsin saada kokaks, aga nüüd mul on küll selline tunne, et ma tahan kindlasti saada näitlejaks.

Kuidas seal festivalidel on? On seal punased vaibad ja suured limusiinid?

Ma olen käinud Brüsselis ja Lübeckis. Kui me käisime Brüsselis, siis seal oli niimoodi, et me pidime hästi kiiresti tegutsema. Kui me jõudsime lennujaama, siis üks naine tuli meile vastu, ja siis me läksime ühte musta autosse, kus üks mees tegi meile ukse lahti. Selle auto peale oli kirjutatud VIP. Me sõitsime sellega sinna festivalile, kus olid kaks meest, kes ootasid väljas ja nad tegid meile uksed lahti. Mulle tundus see hästi luksuslik, ja siis läksime me sinna sisse ja seal oli punane vaip ja me hakkasime kohe pildistama.