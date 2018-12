Rakvere linnavalitsuse kõrval köeti saunad kuumaks ja võeti leili

"Väikse kiiksuga üritus, et aasta lõpus ikka hing ja ihu puhtaks saada," vastas saunapealik küsimusele, millega päise päeva ajal kesklinnas ka tegu on.

Tegelikult filmis ERR täna kell 14.55 ETV-s eetrisse mineva otsesaate "Sajaga edasi, Eesti!" tarvis vaheklippi. Ja Rakvere linnavalitsus tegi sama ettevõtmisega ühtlasi reklaami järgmisel aastal linnpäevade ajal Keskväljakul toimuvale saunafestivalile, kuhu on oodata 15-20 sauna.

Marko Torm rõõmustas, et viimase nädala jooksul on Rakvere linn rahvusringhäälingus kolme sündmusega pildil olnud: jõulujumalateenistus Kolmainu kirikust, otseülekanne Keskväljakult vanaaasta viimasel õhtul ja saunafestivali promov klipp, mis teleekraanile jõuab. "Rakvere on suutnud tekitada huvi rahvusringhäälingus huvi tekitada ja rahvusringhääling huvitub ainult sellest, mis võiks kogu Eestit huvitada," kõneles Torm.