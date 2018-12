VIROL kutsub arengustrateegia üle arutlema 

Et dokumendid on läbi käinud ka strateegia juhtrühma pilgu alt, siis ootabki järgnevalt ees nende avalik tutvustamine ning arutelu. "Soovime anda ülevaate sellest, miks on maakonna arengustrateegia vajalik, mida on maakonna arengustrateegia koostamisel tehtud ja milliste tulemusteni oleme jõudnud ning saada tehtule tagasisidet," ütles VIROL-i tegevjuht Sven Hõbemägi.