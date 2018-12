Galerii: sajad inimesed tantsisid Rakveres riigi juubeliaasta lõppenuks

"Väga vägev tunne oli. Tegelikult ei olegi nii suurele rahvahulgale tantsu õpetanudki, sest tavaliselt on meil oma väiksemad tantsugrupid. Hästi võimas ja täiesti teistmoodi kogemus," rääkis Epp Kaljos ja kiitis samas rõõmuga kaasa tulnud inimesi. "Tund aega harjutasime ja rihtisime, et kõik saaksid hakkama. Oluline polnudki see, et tantsud hästi välja tulevad, vaid see, et igaühel oleks endal mõnus tunne."