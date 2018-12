Jõulukuuse võib viia lõkkesse või kitsedele ja lammastele maiustamiseks

Savi talu peremees Kristjan Saluvee rääkis, et jõulukuused, mis toas oma viimaseid päevi veedavad, on ideaalsed vitamiinipommid nende talus kasvavatele kitsedele ja lammastele.

Ta pakkus, et ümberkaudsed inimesed, kes ei taha kuuski kuskile ühisesse lõkkesse põletamiseks viia, võivad need võimalusel tuua Savi talusse, mille neljajalgsed asukad oleksid selle üle äärmiselt rõõmsad. "Kõigepealt lähevad kõik okkad ja seejärel puukoor hea meelega takkapihta, sest see on neile täielik vitamiinilaks," ütles Saluvee.