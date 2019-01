Rakvere haiglas nägi mullu ilmavalgust napilt alla poole tuhande lapse

Rakvere haigla sünnitusosakonna jaoks oli möödunud aasta rõõmurohke. Pilt on illustratiivne.

Möödunud aasta oli Rakvere haigla sünnitusosakonnas töine ja rõõmurohke, sest ilmavalgust nägi 483 last. Võrreldes aasta varasemaga on seda 55 last enam.