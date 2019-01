Talihooldustööd käivad täie hooga

Rakvere linnavalitsuse teedeinsener Lennart Korbe ütles, et praegu on põhirõhk libeduse tõrjel, sest langev temperatuur toob kaasa jäite tekkimise. "Käib tihe tänavate soolatamine, et vältida lume kinnisõitmist ja libeduse teket. Kogu tehnika on valmis, jälgime ilma ja oleme valmis reageerima vastavalt olukorrale ja vajadusele," rääkis ta.