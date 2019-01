Tänavu saab tuludeklaratsiooni esitada alates 15. veebruarist

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev on 1. aprillil ning juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev on 1. juuli.

1. oktoobril on juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu. Samuti on 1. oktoober juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev mitteresidendile, kes on deklareerinud mahaarvamisi Eestis.