Riik sundvõõrandab miljoni euroga Kiviõli keemiatööstuse huvides maid

Rahandusminister Toomas Tõniste teeb valitsusele ettepaneku eraldada valitsuse reservist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) 940 000 eurot ning keskkonnaministeeriumile 60 000 eurot Ida-Virumaal Lüganuse vallas Põhja-Kiviõli teise põlevkivikarjääri mäeeraldise territooriumil paiknevate kinnisasjade ja kasutusvalduste omandamisest tulenevate kulude katmiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Heiti ja Marti Hääle suurosalusega Alexela gruppi kuuluv Kiviõli Keemiatööstuse OÜ esitas taotluse kinnistutele seatud kasutusvalduste sundvõõrandamiseks 11. novembril 2009.

2017. aastal oli Põhja-Kiviõli teises karjääris aktiivset tarbevaru 13,8 miljonit tonni, millest maakasutusõiguse alal 5,8 miljonit tonni. Ülejäänu asub vaidlusalustel kinnistutel, kus põlevkivivaru suurus on ligikaudu 8,5 miljonit tonni, millest 8 miljonit tonni on kaevandatav. Riigi maksutulu varu kaevandamisest ja töötlemisest on ligikaudu 55 miljonit eurot.

Maade omanik on Nikolai Reismanile kuuluv N.R. Energy. Reisman on varem soovinud kinnistute müügist teenida 40 miljonit eurot, väites, et maaomanikul on õigus maa all olevale põlevkivivarule.

Tulenevalt Eesti seadustest ei ole maaomanikul aga õigust maa all olevatele maavaradele, mis kuuluvad riigile. Kuna Kiviõli Keemiatööstus ja Nikolai Reisman ei ole kinnistute müügis kokkuleppele jõudnud, esitas Kiviõli Keemiatööstus juba 2009. aastal taotluse omanike omandis olevatele kinnisasjadele sundvalduse seadmist ning kasutusvalduste sundvõõrandamist.

N.R. Energy juhatuse liige Ahto Tisler pöördus 26. detsembril avalikkuse poole ning väitis, et valitsuskoalitsioon püüab sundvõõrandamist läbi suruda varjatult, kiirustades ning otsesele valeinfole tuginedes.