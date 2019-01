Head uut aastat!

Eva Samolberg-Palmi Pm

Eva Samolberg-Palmi, peatoimetaja kohusetäitja

Perekonnanimi Samolberg on kaheksal mehel ja kuuel naisel. Perekonnanimede levikult on Samolberg meeste puhul 16 091. ja naiste puhul 22 391. kohal.

Kristi Ehrlich. FOTO: Virumaa Teataja

Kristi Ehrlich, tegevtoimetaja

Perekonnanimi Ehrlich on 68 mehel ja 60 naisel. Perekonnanimede levikult on Ehrlich meeste puhul 1389. ja naiste puhul 1873. kohal. Kõige levinum on perekonnanimi Ehrlich Tartumaal, järgneb Lääne-Virumaa.

Marju Lina. Virumaa Teataja

Marju Lina, toimetaja

Perekonnanimi Lina on 44 mehel ja 54 naisel. Perekonnanimede levikult on Lina meeste puhul 2453. ja naiste puhul 2142. kohal. Kõige levinum on perekonnanimi Lina Põlvamaal, järgnevad Järvamaa ja Lääne-Virumaa.

Andres Pulver. Meelis Meilbaum

Andres Pulver, ajakirjanik

Perekonnanimi Pulver on 37 mehel ja 34 naisel. Perekonnanimede levikult on Pulver meeste puhul 3067. ja naiste puhul 3833. kohal. Kõige levinum on perekonnanimi Pulver ülivõimsalt Valgamaal, Lääne-Virumaa on levikult neljandal kohal.

Anu Viita-Neuhaus. Meelis Meilbaum

Anu Viita-Neuhaus, ajakirjanik

Perekonnanimi Viita on 47 mehel ja 53 naisel. Perekonnanimede levikult on Viita meeste puhul 2299. ja naiste puhul 2228. kohal. Perekonnanimi Viita on levinuim Lääne-Viru maakonnas.

Inna Grünfeldt Meelis Meilbaum

Inna Grünfeldt, ajakirjanik

Perekonnanimi Grünfeldt on alla viiel mehel ja kuuel naisel. Perekonnanimede levikult on Grünfeldt meeste puhul 42 838. ja naiste puhul 20 844. kohal.

Katrin Uuspõld. FOTO: Meelis Meilbaum

Katrin Uuspõld, ajakirjanik

Perekonnanimi Uuspõld on 38 mehel ja 40 naisel. Perekonnanimede levikult on Uuspõld meeste puhul 3008. ja naiste puhul 3152. kohal. Valdav osa Uuspõlde elab Järvamaal või Lääne-Virumaal.

Margus Martin. Meelis Meilbaum

Margus Martin, ajakirjanik

Perekonnanimi Martin on 271 mehel ja 329 naisel. Perekonnanimede levikult on Martin meeste puhul 170. ja naiste puhul 150. kohal. Perekonnanimi Martin on ülivõimsalt levinuim Hiiu maakonnas, Lääne-Virumaa on levikult 10. kohal.

Aivar Ojaperv Vladislav Musakko

Aivar Ojaperv, ajakirjanik

Perekonnanimi Ojaperv on 52 mehel ja 62 naisel. Perekonnanimede levikult on Ojaperv meeste puhul 1986. ja naiste puhul 1812. kohal. Perekonnanimi Ojaperv on ülekaalukalt levinuim Võru maakonnas, Lääne-Virumaa on levikult viiendal kohal.

Toomas Herm. Virumaa Teataja

Toomas Herm, ajakirjanik

Perekonnanimi Herm on 26 mehel ja 23 naisel. Perekonnanimede levikult on Herm meeste puhul 4578. ja naiste puhul 5878. kohal. Perekonnanimi Herm on levinuim Lääne-Virumaal.

Merly Raudla Meelis Meilbaum

Merly Raudla, ajakirjanik

Perekonnanimi Raudla 111 mehel ja 100 naisel. Perekonnanimede levikult on Raudla meeste puhul 707. ja naiste puhul 946. kohal. Perekonnanimi Raudla on selgelt levinuim Lääne-Virumaal.

Toomas Erapart Meelis Meilbaum

Toomas Erapart, küljendaja

Perekonnanimi Erapart on 13 mehel ja 14 naisel. Perekonnanimede levikult on Erapart meeste puhul 9690. ja naiste puhul 9772. kohal. Perekonnanimi Erapart on levinuim Lääne-Viru maakonnas.

Andres Ott Meelis Meilbaum

Andres Ott, küljendaja

Perekonnanimi Ott on 247 mehel ja 236 naisel. Perekonnanimede levikult on Ott meeste puhul 199. ja naiste puhul 259. kohal. Perekonnanimi Ott on levinuim Järva maakonnas, Lääne-Virumaa on levikult viiendal kohal.

Eno Noorväli Meelis Meilbaum

Eno Noorväli, keeletoimetaja-korrektor