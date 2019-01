Tänavused linnapäevad toovad Keskväljakule saunafestivali

“Väikse kiiksuga üritus, et aasta lõpus ikka hing ja ihu puhtaks saada,” vastas saunapealik küsimusele, millega päise päeva ajal kesklinnas ka tegu on. Paaritunnise saunaskäimisega tehti reklaami tänavu suvel linnapäevade ajal Keskväljakul peetavale saunafestivalile, kuhu tuleb 15–20 erisugust sauna ja dušiala. Leegi sõnul ootavad nii telksaun kui ka auto järelhaagisesse tehtud saun rahvast ka suvisel ettevõtmisel. Saunafestivali tutvustavat eelüritust linnarahvale teadlikult ei reklaamitud, sest kaks sauna mahutasid vaid kutsutud seltskonna.

Linnapea Marko Torm ütles, et saunafestival on kavandatud linnapäevade ajale just seepärast, et siis liigub rohkem rahvast, kellele soovitakse pakkuda natuke teistsugust elamust.