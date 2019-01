Uuest aastast osutab Vinni vallas OÜ Askoterm asemel veeteenuseid AS Emajõe Veevärk

Vee-ettevõtte vahetumiseks otsustas Vinni vald astuda AS Emajõe Veevärk aktsionäriks ning sellega kaasnevalt annab ettevõtte aktsiakapitali sissemakseks üle vallale kuuluvad vee- ja kanalisatsioonirajatised ja koostöös Emajõe Veevärgiga on kavas teostada investeeringuid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks.

Vinni Vallavalitsus ja AS Emajõe Veevärk teevad omalt poolt kõik selleks, et veeteenuseid osutava isiku vahetumine kulgeks tarbijatele sujuvalt ning elukondlikult vältimatute teenuste osutamine ei katkeks. Kuni lõppeva aasta 31. detsembrini osutatud teenuste eest toimub arveldamine OÜ-ga Askoterm ja alates 1. jaanuarist tuleb teenuste eest tasuda AS-ile Emajõe Veevärk.

Teenuse hind inimestele üldjoontes ei muutu. Kui OÜ Askoterm poolt osutatavad hinnad kehtestas Vinni vallavolikogu, siis AS Emajõe Veevärk hinnad on kinnitanud Konkurentsiamet. Hetkel kehtiv volikogu poolt määratud hind on 3,30 ja AS-il Emajõe Veevärk 3,313 eurot kuupmeetri eest koos käibemaksuga.